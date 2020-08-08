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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية إيطاليا: سنرحل المهاجرين التونسيين غير القانونيين

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:14 ص
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
وكالات
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا على متن قوارب سيتم ترحيلهم اعتبارًا من 10 أغسطس.

وردًا على سؤال حول كيفية التعامل مع موجة المهاجرين من تونس، صرح بأن روما بصدد العمل على وقف عمليات المغادرة من تونس، وسيتم ترحيل المواطنين التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا.

وأضاف لويجي دي مايو: «نعتبر أن تونس بلد آمن يمكننا أن نستثمر فيه، ليس بلدًا في حالة حرب أو يوجد به اضطهاد، بناء على ذلك ستبدأ في العاشر من أغسطس عمليات الترحيل بمعدل 80 ترحيلًا أسبوعيًا».

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي قائلًا: «الحوار مفتوح مع تونس، ولا أستبعد أن أزور تونس في الأيام المقبلة، هدفنا هو التوصل لاتفاق جديد مع تونس حول الهجرة والتعاون في مجال التنمية يخولها توفير فرص عمل أكثر لمواطنيها».

وتابع قائلًا: «لكن بالتوازي، نتوقع أقصى درجة من التعاون لإيقاف منظمي تلك الرحلات».

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