برلمانى لبنانى ينسحب من التكتل الموالى للرئيس عون

أعلن عضو البرلمان اللبناني ميشال ضاهر انسحابه من تكتل "لبنان القوي" الموالي للرئيس ميشال عون.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ضاهر في تصريحات له اليوم: "أمام هذه الكارثة الإنسانية وانسجاما مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي".وأضاف ضاهر: "أمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعا في موقف واحد بعيدا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن، على أن تليها الاستقالة من مجلس النواب إذا فشلنا في التغيير".الجدير بالذكر ان هذه ثالث حالة انسحاب من تكتل "لبنان القوي"، إذ سبق أن قام بهذه الخطوة كل من النائبين شامل روكز، وهو زوج ابنة الرئيس اللبناني، ونعمت افرام.