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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون يقيمون مخيمات احتجاج جديدة فى العاصمة البلغارية

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:04 ص
متظاهرون في بلغاريا
متظاهرون في بلغاريا
وكالات
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زاد المتظاهرون في بلغاريا من ضغوطهم على الحكومة، وأقاموا حواجز أكبر بالخيام ورشقوا مقر الحكومة في العاصمة صوفيا بالبيض والطماطم.

وأفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أن المحتجون مجددًا أغلقوا الطرق بمخيمات احتجاج جديدة، وكذلك مقاعد وصناديق قمامة عند ثلاثة معابر مهمة قامت الشرطة بتطهيرها في وقت سابق.

وتوقفت حركة المرور بسبب مخيمات الاحتجاج غير القانونية التي أغلقت الطرق وأثارت غضب المواطنين خلال أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقالت الشرطة إنها أزالت 24 خيمة من ثلاثة تقاطعات رئيسية في صوفيا، كانت قد أقيمت قبل أسبوع دون تصريح من أجل عرقلة حركة المرور.

واستجابت الشرطة لشكاوى مئات المواطنين من عدم قدرتهم على استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة.

وقال توني تودوروف، نائب رئيس الشرطة: "لن نسمح بإقامة حواجز جديدة عند تقاطعات الطرق".

وتم اعتقال 12 من المحتجين في صوفيا، وتغريمهم. ودعت منظمة واحدة على الفور إلى تنظيم احتجاجات جديدة بمجرد إزالة الخيام.

ويطالب المحتجون منذ شهر بإقالة حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

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