حظك اليوم.. برج الجدى السبت 8 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: يدعمك أصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة أو تتلقى زيارة مفاجئة.عاطفيًا: لا توفر أي جهد في سبيل إسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك.صحيًا: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.