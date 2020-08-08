حظك اليوم.. برج العقرب السبت 8 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تصطلح أمور كثيرة تحت تأثير القمر من برج الحوت الصديق، ويحمل هذا اليوم فرصًا جيدة وتصحيحًا لمسار أو تقدّمًا في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق.عاطفيًا: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة.صحيًا: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.