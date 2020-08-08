اليوم.. مطرانية سمالوط تبدأ الفتح التدريجى

تبدا مطرانية سمالوط؛ اليوم؛ عودة القداسات الإلهية كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والأحد، تفاديًا للتكدس الوارد في هذين اليومين، حتى تتمكن كل الكنائس من الإستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم الصلاة بطريقة آمنة.وأكدت الإيبارشية، في بيان لها، أن الحضور في القداسات بحد أقصى فرد لكل مقعد بطريقة تبادلية، لتحقيق التباعد الإجتماعي اللازم، وتقوم كل كنيسة بعمل جدول لكل الشعب الخاص بها بطريقة عادلة ومنتظمة تمكن من المشاركة للجميع.وشددت على ضرورة أخذ كافة الإجرائية الإحترازية الوقائية مثل ارتداء الكمامة واللفافة والإيشارب الخاص بكل متناول على حده.وأضافت: "أنه يمكن صلاة أكثر من قداس في اليوم إذا كان عدد الآباء الكهنة يسمح، بشرط المحافظة على الشروط السابقة".وواصلت: "الاستمرار في تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات الروحية الكنسية والاكتفاء في هذه الفترة بالقداسات الإلهية.واختتمت الإيبارشية بيانها: "هذا وسينعقد الاجتماع الشهري القادم بمشيئة الرب يوم السبت 5 سبتمبر المقبل لتقييم الوضع ودراسة أي تعديلات بحسب ما يستجد من أوضاع".