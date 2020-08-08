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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حملة مكبرة للتصدى لمخالفات السير بمنيا القمح (صور)

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:45 ص
حملة لمخالفات السير
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
رضوي عبدالغني
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شنّ مجلس مدينة منيا القمح، بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة للتصدي بكل حسم وقوة لأي مخالفة تعوق حركة السير بشوارع المدينة، حيث استهدفت الحملة، شارع سعد زغلول وشارع الحرية وشارع سيد مرعي.

وشارك مع قوات الشرطة كل من العميد محمود مرسي مأمور مركز شرطة منيا القمح، والمقدم أحمد سالم نائب المأمور، واللواء أيمن مطر مساعد مدير أمن الشرقية، والنقيب معتز سعيد.

وتم رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة والتصدي لكافة التكاتك والدرجات البخارية غير المرخصة.
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح
حملة لمخالفات السير بمنيا القمح

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