حملة مكبرة للتصدى لمخالفات السير بمنيا القمح (صور)

شنّ مجلس مدينة منيا القمح، بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة للتصدي بكل حسم وقوة لأي مخالفة تعوق حركة السير بشوارع المدينة، حيث استهدفت الحملة، شارع سعد زغلول وشارع الحرية وشارع سيد مرعي.وشارك مع قوات الشرطة كل من العميد محمود مرسي مأمور مركز شرطة منيا القمح، والمقدم أحمد سالم نائب المأمور، واللواء أيمن مطر مساعد مدير أمن الشرقية، والنقيب معتز سعيد.وتم رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة والتصدي لكافة التكاتك والدرجات البخارية غير المرخصة.