حظك اليوم.. برج السرطان السبت 8 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تحقق إنجازًا مهمًا يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام.عاطفيًا: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه.صحيًا: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.