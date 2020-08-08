حظك اليوم.. برج الحمل السبت 8 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تنظّم شئونًا عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانبًا وتحرّك بتجرّد.عاطفيًا: حاول تفادي المشاكل حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن نقطة معيّنة.صحيًا: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.