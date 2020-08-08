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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:37 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 50230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و1079 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و962 ألفا و442 إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 99572 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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