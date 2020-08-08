البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 50230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و1079 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و962 ألفا و442 إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 99572 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.