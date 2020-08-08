«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارًا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.وليلًا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للأتربة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 38 26الإسكندرية 32 24وادي النطرون 36 25طنطا 37 24شبين الكوم 37 25دمنهور 34 24بلطيم 32 24مطروح 32 22السلوم 33 23سيوة 41 24بورسعيد 32 24دمياط 33 24الزقازيق 37 25المنصورة 36 24الإسماعيلية 39 21السويس 38 23العريش 33 22رفح 32 23رأس سدر 40 26نخل 38 19نويبع 39 29طابا 37 29كاترين 34 19الطور 35 26شرم الشيخ 40 29الغردقة 29 29مرسى علم 38 28الفيوم 39 25بنى سويف 39 25المنيا 41 24أسيوط 42 25سوهاج 43 27قنا 43 27الأقصر 43 27أسوان 43 29إدفو 43 29أبوسمبل 42 31الوادي الجديد 44 28شلاتين 38 28أبو رماد 37 29حلايب 35 30رأس حدربة 34 30