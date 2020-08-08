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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:50 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارًا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للأتربة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 36 25
طنطا 37 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 24
مطروح 32 22
السلوم 33 23
سيوة 41 24
بورسعيد 32 24
دمياط 33 24
الزقازيق 37 25
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 39 21
السويس 38 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 40 26
نخل 38 19
نويبع 39 29
طابا 37 29
كاترين 34 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 29 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 27
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 29
إدفو 43 29
أبوسمبل 42 31
الوادي الجديد 44 28
شلاتين 38 28
أبو رماد 37 29
حلايب 35 30
رأس حدربة 34 30

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