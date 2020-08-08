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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بلبنان: انتهاء نقل جثامين المصريين ضحايا «انفجار بيروت»

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:39 ص
ياسر علوي
ياسر علوي
رباب الأهواني
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قال ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل جثمانين الشهداء الثلاثة المصريين الذي راحو ضحية لحادث تفجير مرفأ بيروت وجميعهم من محافظة الغربية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حالات إصابة بين أبناء الجالية.

وأضاف «علوي»، في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك 40 ألف مصري متواجدين حاليًا في لبنان، لافتًا إلى أن هناك أربع قنوات اتصال مباشرة مع المصريين هي رابطة الجالية المصرية أو اتصال مباشر من السفارة والخط الساخن أو الكنيسة.

وأشار إلى أن مصر ترسل طائرات مساعدات للبنان كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل، موضحًا أن هذه المساعدات تضمنت 12 طنًا من الأدوية، وكذلك بعض المواد الغذائية وعلى رأسها الدقيق بعد ضرر صوامعه، وكذلك مساعدات من اتحاد الصناعات بعد تضرر 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار.

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

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