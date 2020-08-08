رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جورج قرداحى: النظام السياسى مسئول عن تفجيرات لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:22 ص
جورج قرداحي
جورج قرداحي
رباب الأهواني
طباعة
قال الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، إنه لا يمكن التكهن بأسباب انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيق لمعرفة أسباب هذا التفجير والمسئول عن هذه الكارثة.

وألقى قرادحي، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى" المصرية، بالمسئولية على النظام السياسي اللبناني المتشابك المصالح، موضحًا أن هذه الكارثة جاءت وسط معاناة الشعب من أزمة اقتصادية وسياسية وصحية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان جاءت لمساعدة الشعب في محنته، معربًا عن أمنيته في نجاح مساعي الرئيس الفرنسي في احتواء هذه الأزمة.

وتابع: "كنت أتمنى زيارة بعض الرؤساء والزعماء العرب للبنان، وزيارة ماكرون كانت نفحة أمل ودغدغة لمشاعر اللبنانيين في هذه الكارثة".

وقدم قرداحي الشكر لمصر والدول العربية التي ساندت لبنان في أزمته، لافتًا إلى أن الإعلام لم يقصر في متابعة التطورات السياسية لبلاده منذ الحرب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يدرس تنظيم عدة معارض داخلية

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»