جورج قرداحى: النظام السياسى مسئول عن تفجيرات لبنان

قال الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، إنه لا يمكن التكهن بأسباب انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيق لمعرفة أسباب هذا التفجير والمسئول عن هذه الكارثة.وألقى قرادحي، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى" المصرية، بالمسئولية على النظام السياسي اللبناني المتشابك المصالح، موضحًا أن هذه الكارثة جاءت وسط معاناة الشعب من أزمة اقتصادية وسياسية وصحية.وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى لبنان جاءت لمساعدة الشعب في محنته، معربًا عن أمنيته في نجاح مساعي الرئيس الفرنسي في احتواء هذه الأزمة.وتابع: "كنت أتمنى زيارة بعض الرؤساء والزعماء العرب للبنان، وزيارة ماكرون كانت نفحة أمل ودغدغة لمشاعر اللبنانيين في هذه الكارثة".وقدم قرداحي الشكر لمصر والدول العربية التي ساندت لبنان في أزمته، لافتًا إلى أن الإعلام لم يقصر في متابعة التطورات السياسية لبلاده منذ الحرب.