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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سكان 3 مبانى سكنية بسبب التصدعات فى القليوبية

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:03 ص
إخلاء مبانى سكنية
إخلاء مبانى سكنية
كتب صلاح حسنى
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أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة المهندس على عبد الستار رئيس المدينة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة عقار مكون من 11 طابقًا من السكان بمنطقة نقابة المهندسين.

جاء ذلك بعد شكاوى سكان العقار بوجود تصدعات بالمبنى وعلى الفور تم قطع المرافق والكهرباء عن العقار، وإخلاء سكانه، إلى جانب إخلاء عقارين مجاورين حفاظًا على أرواح السكان.

وأكد المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه فور ورود شكوى من القاطنين بالعقار بوجود تصدعات وتشققات بجدران المنزل تم على الفور التحرك بلجنة الأزمات وإخلاء العقار من السكان، وإخلاء عقارين مجاورين له، إلى جانب قطع المرافق عن العقار نفسه والكهرباء، حفاظًا على صحة السكان.

وأضاف عبد الستار أنه، تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالقليوبية بقيادة المهندس عبد الله العمرى مدير المديرية، لمعاينة العقار الآن، وبناءًا على التقرير الفني للجنة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وفقًا للتوصيات التي سيتضمنها التقرير، والتحرك الفوري حتى لا تقع الكارثة.

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