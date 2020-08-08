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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يهاجمون مركزًا للشرطة فى بورتلاند الأمريكية

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:22 ص
مظاهرات في بورتلاند
مظاهرات في بورتلاند
وكالات
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شهدت مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية اشتباكات بين الشرطة ونحو 200 من المحتجين، الذين هاجموا مركزا للشرطة شرقي المدينة.

وأفادت قناة ABC الأمريكية بأن مظاهرات انطلقت في بورتلاند، بعد ساعات من دعوة عمدة المدينة تيد ويلر للانسحاب من الشوارع وتنديده بأعمال العنف.

وبموازاة مظاهرتين سلميتين في المدينة، اجتمع عدد من المحتجين بحديقة شرقي المدينة، وتوجهوا إلى مركز محلي للشرطة، ووضعوا رسومات جرافيتي على جدرانه، وهاجموا سيارات للشرطة وكسروا كاميرات المراقبة كما أضرموا النيران في برميل خارج العمارة.

وأصيب أحد رجال الشرطة بالحجارة، بالإضافة إلى وقوع اعتداء على امرأء حاولت منع المحتجين من القيام بأعمال شغب.

وتستمر الموجة الأخيرة من الاحتجاجات وأعمال العنف في بورتلاند منذ يوم الأربعاء الماضي، لكن عدد المشاركين فيها أقل مما كان أثناء الاحتجاجات على إدخال عناصر الأمن الفدراليين للمدينة في يوليو الماضي.

وبشكل عام قامت الشرطة بتوقيف أكثر من 400 شخص من المشاركين في الاحتجاجات منذ أواخر مايو الماضي، حين بدأت مظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

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