وكيل خطة «النواب» يكرم ابنة طهطا الأولى على الثانوية العامة (صور)

فى أجواء أسرية كرم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا بسوهاج، الطالبة ياسمين أسامة رجب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة العلوم بمدرسة طهطا الثانوية للبنات، حيث قدم «سالم» للطالبة وأسرتها درع التفوق والتميز، بالإضافة إلى شهادة تقدير للطالبة على ما بذلته من جهد طوال عام كامل تكلل بالنجاح الباهر.وقال النائب مصطفى سالم، إن التفوق هو عنوان الإتقان والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية تنمية العقول المتفوقة والعمل على ازدهارها، مشيدًا بدور أولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلًا للطالبة ياسمين بأن مشوارك بدأ منذ لحظة تفوقكي، وعليكي بالعلم والمعرفة، والتمسك بالتفوق دائمًا.ومن ناحية أخرى، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تفوق طلاب طهطا سنويًا ما هو إلا أمتداد طبيعي لجدهم رائد التنوير رفاعة الطهطاوي الذي كان له عظيم الأثر على الحركة العلمية والثقافية بمصر الحديثة.يذكر أن «سالم» كان قد كرم أيضًا منذ أشهر فريق مدرسة طهطا الثانوية العسكرية، والذي يضم 8 طلاب بتسليمهم درع التميز وشهادات تقدير لوصولهم إلى المربع الذهبي في مسابقة العباقرة، مما يؤكد الاهتمام بالفائقين والمتميزين ومحاولة منحهم الثقة .