«تعليم مطروح»: تعقيم استراحة منتدبى لجان امتحانات الدبلومات

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم تطهير وتعقيم استراحة مجمع الصفتي الابتدائي بوسط مدينة مرسي مطروح، والتي يقيم فيها حاليًا منتدبو لجان امتحانات الدبلومات الفنية.وأوضح وكيل تعليم مطروح، في بيان لها، أن ذلك جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتخذها تعليم مطروح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة أعضاء اللجان الامتحانية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية وطبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.