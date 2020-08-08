قاضية أمريكية ترفض الإفراج عن متهمين بمساعدة غصن على الهرب

رفضت قاضية أمريكية الإفراج بكفالة عن رجلين من ولاية ماساتشوستس متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.و حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" رفضت القاضية إنديرا تالواني الإفراج بكفالة عن العسكري السابق بالقوات الخاصة في الجيش الأمريكي مايكل تايلور وابنه بيتر بعد أن طلبت اليابان تسليمهما وكان قاض آخر رفض الإفراج عنهما في وقت سابق.وهرب غصن إلى لبنان الذي أمضى فيه طفولته وذلك بعد اتهامه في اليابان بالضلوع في مخالفات.وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات ولم يرد المحامون الموكلون بالدفاع عن الرجلين الأمريكيين على طلب للتعليق حتى الآن.