خبير: الحكومة اللبنانية الحالية مترهلة ولن تضيف جديدًا (فيديو)

قال حامد فارس الخبير في الشئون العربية، إن الإقتصاد اللبناني تلقى ضربة موجعة إثر انفجار بيروت، مؤكدًا أن الكثير من الأموال اختفت بعد هذا الإنفجار.وأضاف الخبير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب اللبناني عانى الكثير من الأزمات بسبب الحكومة الضعيفة، لافتًا إلى أن انفجار بيروت قضى على ماتبقى من أحلام اللبنانيين.وأوضح أن الحكومة اللبنانية أثبتت فشلها في إدارة الأزمات وحل المشكلات السياسية والشعب اللبناني لديه قناعة بذلك، معقبًا:"أن الحكومة الحالية مترهلة ولن تضيف جديدًا".