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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض عقوبات على زعيم متمردى أفريقيا الوسطى

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:27 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على زعيم للمتمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وجاء في البيان، أن مكتب «بومبيو» فرض عقوبات على بي سيدي سليمان زعيم جماعة العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل المتمردة المعروفة باسم «ثري آر»، ويتم اتهام الجماعة بارتكاب انتهاكات هائلة بشأن حقوق الإنسان وتشريد الآلاف في تلك الدولة منذ عام 2015.

وتجمد العقوبات أصول زعيم المتمردين، وتفرض حظرًا على السفر على سليمان، المعروف أيضًا باسم صديقي عباس.

وقال البيان، إن سليمان ارتكب مجازر بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن إجراء اليوم يشير إلى أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أولئك الذين يرتكبون انتهاكات بشأن حقوق الإنسان، وستمنع مثل هؤلاء من الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.

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