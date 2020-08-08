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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار «التضامن»: الانتهاء من تطوير 1000 قرية فى 2024

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:41 ص
خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح
الشيماء زيدان
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أكد خالد عبدالفتاح، مستشار وزير التضامن ومدير برنامج "حياة كريمة"، على توفير خدمات في بعض القرى معدمة الخدمات على مستوى الجمهورية، ليتم رفع كفاءتها على المستوى التعليمي والصحي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لما جبريل"، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، "إننا نستهدف في المبادرة 1000 قرية في جميع مراحلها ننتهي منها عام 2024".

وأكد مستشار وزير التضامن ومدير برنامج "حياة كريمة"، أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورًا حيويًات وهامًا في تطوير القرى ضمن المبادرة، حيث إن دورهم لا يقتصر على المساعدات المالية فقط، بل في محاولة نهضة هذه القرى وتقديم كافة خدمات الرعاية للأهالي.

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