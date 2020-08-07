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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فض فرح شعبى بقرية القراقرة فى الشرقية (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:32 م
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
رضوي عبدالغني
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شدد محمود المرسي، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بضرورة استمرار الحملات اليومية لمنع إقامة سرادقات الأفراح أو العزاء لتقليل انتشار الأمراض بين المواطنين، حرصًا على سلامتهم.

وقام أيمن شهاب، رئيس الوحدة المحلية، بفض سرادق فرح في قريه القراقرة التابعة للوحده المحلية بالجديدة، وذلك لمخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى
فض فرح شعبى

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