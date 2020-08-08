ابن حسن الأسمر: حاولت تغيير صوتى «جراحيًا» بسبب أبى

قال الفنان هاني حسن الأسمر إن كل أب يريد أن يكون ابنه أفضل منه، ولا يريد أن يعيش ما عاشه الأب من معاناة، لذلك كان يرفض والده دخوله في مجال الفن.وأضاف "الأسمر"، خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة: "كنت أجعل والدتي تتوسط لي عند والدي ليوافق على دخولي في مجال الفن، ولكن المحاولات تبوء بالفشل، إلى أن سمع صوتي أحد أصدقائه في عيد ميلاد ليقدم لي بعدها في معهد الموسيقى".وأكمل: "طلبت منه أدخل التمثيل وكان يقولي ماشي، وياخدني بعد ما يخلصوا تصوير بأسبوع، عشان ميكونش دخلني الوسط عن طريق الواسطة، حتى إني قولتله بتعمل معايا كدة ليه؟ فقال لي: "إنت حاببها العبها، إدتك تمام، مادتكش براحتك.. لو أنا ادتهالك جاهزة مش هتفرق معاك، لكن لو جات بالصعب هتمسك فيه بإيدك وأسنانك".وصرح، بأن شبه الصوت بينه وبين والده جعله يفكر في إجراء عملية جراحية، حتى ذهب إلى دكتور أنف وأذن وحنجرة، ليغير صوته، ليرتاح من القائلين له "إنت بتقلد أبوك"، فطرده الدكتور وقال له "إنت مجنون"، وأكد له أن صوته جين وراثي من والده الفنان حسن الأسمر.وأعرب عن حبه الشديد لأغنية "كتاب حياتي"، ذلك لأنها تذكره بوالده كثيرًا، حيث كان يحضر معه كواليس التصوير وكان يرى تأثر والده فيها بالبكاء الشديد.