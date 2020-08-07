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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التخطيط: 297 مليون جنيه لتطوير المستشفى المركزى بكفر الشيخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:19 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير المستشفى المركزى بمحافظة كفر الشيخ مطلع شهر ديسمبر المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 297 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى سبتمبر الماضى 2019.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها أن المشروع يتضمن هدم وإعادة بناء المستشفى بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة، مع ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية فى جميع الأعمار.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 40 مليون جنيه، بمعدل انفاق مالى سنوى 100%.

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