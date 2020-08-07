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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مرشح لـ«الشيوخ» بالغربية: «الإصلاح والتنمية» حزب ظلمته السياسة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:13 م
المهندس عبد الخالق
المهندس عبد الخالق عياد، مرشح مجلس الشيوخ
محمود عرفات
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قال المهندس عبد الخالق عياد، مرشح مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، إن حزب الإصلاح والتنمية هو حزب للدولة، وليس داعما للحكومة المصرية.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الإصلاح والتنمية حزب ظلمته السياسة وظلمت برامجه التنموية.

وتابع أن مجلس الشيوخ هو بيت للتفكير وهدفه تقديم المشورة والنصيحة، يستفيد منها صحاب القرار.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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