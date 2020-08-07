25 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 340 فحصا تم تسجيل 25 إصابة بالفيروس؛ ليرتفع اجمالي الإصابات منذ الرابع عشر مارس في موريتانيا الى 6498 مصابا.وأوضح المسئول الصحي أنه تم كذلك تعافي 84 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5443 مصابا.وقال إن إجمالي الوفيات يصل اليوم إلى 157 شخصا في حين يواصل 902 مصاب علاجهم في المشافي.