مصرع شخص وإصابة 3 تعرضوا لصاعقة رعدية بموريتانيا

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرضهم لصاعقة رعدية في بلدية "أغورط" شرقي موريتانيا.وذكرت لجنة الطوارئ "جهاز حكومي لرصد مخلفات الأمطار والسيول" أن الحادث وقع في قرية الرشيد التابعة لبلدية أغورط، مضيفة أن السلطات الإدارية قيمت الأضرار واتصلت بالجهات المعنية بهذا الخصوص.وأضافت أن المياه غمرت الحاجز الرملي الخاص بحماية مدينة "امبود"، مشيرة إلى أن الوضع أصبح يشكل خطرا على المدينة.