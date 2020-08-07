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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:03 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، احتفالية بمناسبة حلول مئوية ميلاد الناقد والإعلامي والمترجم والمسرحي الدكتور علي الراعي (1920- 1999).

يأتي ذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالرموز الثقافية الوطنية وتخليد ذكراهم بما يتناسب مع دورهم الرائد والمهم في الثقافة المصرية والعربية.

وتبدأ فعاليات الاحتفال في تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020؛ بأمسية ثقافية "أونلاين" بعنوان "علي الراعي.. مئة عام من الميلاد"، وتستهل بعرض فيلم تسجيلي قصير حول حياة المفكر الراحل الكبير من تقديم ابنته ليلى الراعي وإخراج ياسر عبد الجواد.

ويعقبه مشاركات تتضمن دور علي الراعي في النقد الأدبي والمسرح والإعلام والحياة الثقافية بشكل عام؛ يقدمها عدد من النقاد والإعلاميين والمسرحيين من بينهم:
الكاتب والصحفي إيهاب الملاح، الشاعر جرجس شكري، الناقد الدكتور حسين حمودة - مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، الكاتبة سلوى بكر، المخرج سمير العصفوري، الكاتب شعبان يوسف، الناقد الدكتور عبد الرحيم الكردي- مقررلجنة الدراسات النقدية واللغوية بالمجلس، المخرج عصام السيد، الناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات، المخرج محمد فاضل، والكاتب والإعلامي مصطفى سليم.

ويصدر المجلس الأعلى للثقافة بهذه المناسبة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي، كما تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي الدراسة التي أعدها علي الراعي حول برنارد شو، وتعتبر الأمسية انطلاقة لعدد من الفعاليات التي ستنظمها بعض لجان المجلس الأعلى للثقافة على مدار شهر أغسطس احتفاء بمئوية الناقد الراحل العظيم.

ومن المقرر أن تبث الأمسية عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "الفيسبوك" وقناتها عبر "اليوتيوب".

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