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رئيس التحرير التنفيذي
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سلوى الحداد: أحزاب القائمة الوطنية تختلف في الرأي وتجمعها مصلحة الوطن

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:58 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قالت الدكتورة سلوى الحداد، مرشحة مجلس الشيوخ عن كفر الشيخ، إنه لا يوجد تناقض بين انتمائها لحزب الإصلاح والتنمية الذي يتسم بصبغة معارضة، وبين ترشحها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضافت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ تضم 11 حزبا لهم مناهج وآراء واتجاهات مختلفة وتجمعهم مصلحة الوطن.

واستطردت الحداد أن حزب الإصلاح والتنمية لا يعارض لمجرد المعارضة، ولكن الدولة نفسها لا تحب من يوافق على كل شيء، خاصة أن الأفضل أنك عندما ترى خطأ تسلط الضوء عليه وتقومه.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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