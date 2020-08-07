موسى مصطفى موسى يطالب الجميع بإعلاء مصلحة الوطن في انتخابات الشيوخ

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأنه يؤيد ويبارك المادة الخامسة من الدستور والتي قضت بالتعددية السياسية والحزبية وأن الأحزاب والقوى السياسية تؤيد كما يؤيد حزب الغد المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة دولة حرة وطنية ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار في مختلف المجالات خاصة الاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي.وأعلن المهندس موسى في بيان له، أنه أعطى تعليمات لكل أمانات المحافظات بأن تدعم وتساند مرشحي حزب الغد الست على مقاعد الفردي، بالإضافة لدعم القائمة الوطنية الموحدة.وأكد موسى أن الأهم خلال هذه المرحلة هو أن يعمل الجميع على إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وليس مهم من ينجح من الأحزاب بقدر أنه من المهم أن يكون نواب الشيوخ على قدر المسئولية والتحديات الراهنة.