استجابة لـ«آخر النهار».. «العمالي المصري» بالكويت يحذر من اللجنة النقابية للعاملين بالخارج





ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على استجابة المكتب العمالي المصري بالكويت، لانفراد أخر النهار، بكشف الكيان الوهمي للجنة النقابية للمصريين العاملين بالخارج والعائدين.وقال الباز، في برنامجه أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن المكتب العمال المصري بالكويت، حذر من التعامل مع اللجنة النقابية للمصريين العاملين بالخارج، والعائدين، وشدد على عدم التعامل مع هذا الكيان غير الرسمي بأي شكل، وأن القنصلية المصرية والمكتب العمالي غير مسؤول عن أي تبرعات مادية يتم منحها له.