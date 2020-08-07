شيرين تساند نادين بعد إصابتها فى انفجار بيروت

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة للفنانة نادين نسيب نجيم، بعد تعرضها للإصابة في انفجار مرفأ بيروت وخضوعها لجراحة استمرت لـ 6 ساعات.وقالت شيرين عبدالوهاب في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي".وكانت نادين قد تعرضت للإصابة جراء انهيار منزلها القريب من موقع الانفجار، وتم نقلها لأحد المستشفيات وبه خضعت لجراحة استمرت لـ 6 ساعات، وكشفت مؤخرًا عن آخر فيديو التقطته قبل وقوع الانفجار بثوانٍ قليلة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".