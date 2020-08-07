ترامب يؤكد لـ«عون» مشاركته في مؤتمر باريس لدعم لبنان

عزى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني ميشيل عون في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف وأن مساعدات عاجلة سترسل إليهم.وأكد ترامب لعون أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.من جهته، قال عون للرئيس الأمريكي: «نحتاج إلى العمل سويًا للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، علمًا أن مسيرة الإصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها، كما نأمل التعاون سويًا في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين.. نأمل أن تساعد الولايات المتحدة في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية».