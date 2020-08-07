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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «مكافحة كورونا»: سيطرنا على الفيروس لكن لم ننتصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:22 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفيروس لن ينتهي ومهمتنا تقليل انتشاره، لافتا إلى أن الشعب المصري لعب دورا كبيرا وساعد الدولة في الحد من انتشار الوباء والتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة سيطرت على المرض لكن لم ننتصر عليه، موضحا: "هننتصر لما يكون عندنا 0 إصابات و0 وفيات، وزيرو إصابات مش هتحصل في المطلق، لأن كورونا لن يختفي لكن أهم شيء يكون عندنا 0 وفيات".

وتابع: "حتى يتم إنتاج اللقاح الواقي دورنا كشعب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام والتخلص الآمن من الكمامة، وعند حدوث أي أعراض علينا اللجوء للمستشفى".

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