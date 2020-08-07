رئيس «مكافحة كورونا»: سيطرنا على الفيروس لكن لم ننتصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفيروس لن ينتهي ومهمتنا تقليل انتشاره، لافتا إلى أن الشعب المصري لعب دورا كبيرا وساعد الدولة في الحد من انتشار الوباء والتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير.وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور المُذاع على قناة "النهار"، أن الدولة سيطرت على المرض لكن لم ننتصر عليه، موضحا: "هننتصر لما يكون عندنا 0 إصابات و0 وفيات، وزيرو إصابات مش هتحصل في المطلق، لأن كورونا لن يختفي لكن أهم شيء يكون عندنا 0 وفيات".وتابع: "حتى يتم إنتاج اللقاح الواقي دورنا كشعب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام والتخلص الآمن من الكمامة، وعند حدوث أي أعراض علينا اللجوء للمستشفى".