نائب «مستقبل وطن» يدعو المواطنين لإجهاض دعوات مقاطعة انتخابات الشيوخ

دعا النائب عمر وطني، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مطالبهم بالتعبير عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لدعوات عملاء قطر وتركيا الإرهابيين لمقاطعة الانتخابات.وأضاف "وطني"، في بيان له اليوم، أن مشاركة المواطنين بكثافة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع أبلغ رد على رفض الشعب المصري لتلك الدعوات الخارجية التي تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية، مشيرا إلى أنه ليس بجديد على الدول الراعية للإرهاب على إطلاق دعوات لمقاطعة الاستحقاق الانتخابية بهدف تصدير مشهد للعالم الدولي بعزوف المواطنين عن المشاركة.وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها رغم التحديات الراهنة التي تواجه مصر في وقت واحد ولعل أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد وتعنت الجانب الأثيوبي في أزمة سد النهضة، وأطماع المحتل التركي في ليبيا، يعكس رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مؤسسات الدولة حتى تكون عونا له.