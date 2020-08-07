والدة مصاب بضمور العضلات: «مجموعه 99.7% ومن حقه يتكرم ضمن أوائل الثانوية»

قالت منى عبدالسلام، والدة الطالب باسل المصاب بضمور في العضلات، إنها تتولى رعاية نجلها بنفسها منذ كان في الثامنة من عمره، مشيرة إلى أنه تمكن من اجتياز مرحلة الثانوية العامة وحصل على 408.5 بتقدير 99.7%، أي أقل من الأوائل بدرجة واحدة.وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار: "أري أنه من حق نجلي التكريم لتفوقه في الثانوية العامة، حتى يشعر بثمرة مجهوده الذي بذله، خلال الفترة الماضية".وتابعت أن ابنها كان يحلم منذ الصغر بأن يلتحق بكلية الهندسة، وتخشى أن تمنعه إعاقته من دخولها.من ناحيته، ناشد الدكتور محمد الباز، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تكريم الطالب باسل بعد تفوقه في الثانوية العامة.