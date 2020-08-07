إخماد حريق بمستشفى كركوك في العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم، إخماد حريق مخزن داخل مستشفى الجمهورية في محافظة كركوك.وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن في مستشفى الجمهورية بمحافظة كركوك بوقت قياسي.وأضافت أن الفرق منعت انتشار النيران لـ9 مخازن مجاورة، ما تسبب في توقف عمل المستشفى، وانتهى الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.