كمال أبو ريا: أقدس البهجة.. وعلاقتي بطليقتي ماجدة زكي محترمة

قال الفنان كمال أبوريا، إن الهدف الأسمى من الزواج تكوين أسرة ناجحة، وأبناء أصحاء نفسيًا وجسديًا، يتلقون تعليمًا جيدًا، إذا وضعنا هذه النقاط بعين الاعتبار ستكون الحياة بين الطرفين حتى بعد الانفصال مريحة ومحترمة، وهذا ما حدث بيني وبين طليقتي الفنانة ماجدة زكي.وأضاف "أبوريا"، خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة: "مش مشكلة إني أنا ومراتي نختلف وننفصل، لكن لازم نكون حريصين إن الحياة والأولاد يعيشوا في مناخ صحي، وأنا علاقتي بأولادي فوق الممتازة، وبيعزموني على العشا والفطار وفي كل وقت".وأكمل: "كنت باخد عيدية 5 قروش من والدي وأنا صغير، لكن مرة جاري أعطاني 20 قرشا فكنت فرحان بيها جدًا، لأنها كانت حاجة كبيرة بالنسبالي".واستطرد: "على أيامنا في التسعينات كنت باخد فلوس قليلة جدًا فكنت بشتغل أعمال كتير"، متابعًا: "كنا زمان مش بنتعب في التصوير وبنخلص المشهد في زمن قليل، لكن الأيام دي بيعذبونا في التصوير وبنعمل المشهد خمس ست مرات".وواصل: "جودة التصوير ونتيجة الصورة وألوانها بقت أحلى الأيام دي، لكن زمان كان الموضوعات أحلى بكتير".وأوضح، أنه يقدس البهجة والفرحة، ويكره النكد، لذلك يستقبل "الكوميك" عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصدر رحب، وعن قول رامي رضوان له "بتزعل من الحاجات اللي بتتنشر عنك دي حتى لو فيها صيغة تهكمية؟"، عقب قائلًا في ضحك: "مبزعلش خااالص".