ضاحي خلفان يطالب بمصادرة أموال حزب الله لصالح المتضررين من انفجار بيروت

قال ضاحى خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى السابق، ورئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، إنه يجب مصادرة أموال حزب الله لصالح المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، الذى تسبب في وفاة عشرات الضحايا وآلاف المصابين.وكتب خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسن نصر يطالب بمصالحة.. القضية يا حسن بيروتشيما.. أنت سببها أي مصالحة وأنت سبب لكل هذا الدمار.. دور لك على مشنقة اشنق نفسك فيها أكرم لك".وأضاف: "يجب مصادرة أموال حزب الله أينما كانت لصالح المتضررين جراء الانفجار الذي تسبب فيه الحزب".