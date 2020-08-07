بعد انفجار بيروت.. أستاذ كيمياء يحذر من أمطار حمضية تؤثر على الصحة والزراعة

قال الدكتور أحمد فهمي، أستاذ الكيمياء التحليلية المساعد بجامعة زويل، إن هناك قواعد خاصة لحفظ المواد الكيميائية لا بد من مراعاتها وجميعها يكون مصحوبًا بإرشادات السلامة والمكونة من 16 بندا.وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "باب الخلق"، مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أهم هذه البنود هي تركيبها الكيميائي وطرق التخزين والتداول والتعامل في حالة حدوث حريق، وكذلك كيفية التخلص منها في حالة انتهاء صلاحيتها.وأوضح أن التخزين له شروط وأهمها أن يكون بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال، مشيرًا إلى أن الحريق كان قائما قبل الانفجار وواضح أن المخزن كانت به مواد قابلة للاشتعال وهذا يظهر من مرحلة تحول الأدخنة وكذلك الانفجارات التي كانت بداخل الدخان نفسه، مؤكدًا أن النترات لا تشتعل ولكن ينتج عنها تكسير حراري ثم انفجار ووجود مواد قابلة للاشتعال يؤدي إلى زيادة سرعة الانفجار.وأشار إلى أن هذا الانفجار يعد هو ثاني أضخم انفجار على مستوى العالم، وعن وجود غازات سامة به قال إن ذلك يتوقف على سرعة الرياح والتي تخفف الأثر، محذرًا من وجود أمطار حمضية تابعة للانفجار تؤثر على الزراعة وصحة المواطنين كما تؤدي إلى تآكل المباني.