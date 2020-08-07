رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد انفجار بيروت.. أستاذ كيمياء يحذر من أمطار حمضية تؤثر على الصحة والزراعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:43 م
أمطار حمضية
أمطار حمضية
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور أحمد فهمي، أستاذ الكيمياء التحليلية المساعد بجامعة زويل، إن هناك قواعد خاصة لحفظ المواد الكيميائية لا بد من مراعاتها وجميعها يكون مصحوبًا بإرشادات السلامة والمكونة من 16 بندا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "باب الخلق"، مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أهم هذه البنود هي تركيبها الكيميائي وطرق التخزين والتداول والتعامل في حالة حدوث حريق، وكذلك كيفية التخلص منها في حالة انتهاء صلاحيتها.

وأوضح أن التخزين له شروط وأهمها أن يكون بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال، مشيرًا إلى أن الحريق كان قائما قبل الانفجار وواضح أن المخزن كانت به مواد قابلة للاشتعال وهذا يظهر من مرحلة تحول الأدخنة وكذلك الانفجارات التي كانت بداخل الدخان نفسه، مؤكدًا أن النترات لا تشتعل ولكن ينتج عنها تكسير حراري ثم انفجار ووجود مواد قابلة للاشتعال يؤدي إلى زيادة سرعة الانفجار.

وأشار إلى أن هذا الانفجار يعد هو ثاني أضخم انفجار على مستوى العالم، وعن وجود غازات سامة به قال إن ذلك يتوقف على سرعة الرياح والتي تخفف الأثر، محذرًا من وجود أمطار حمضية تابعة للانفجار تؤثر على الزراعة وصحة المواطنين كما تؤدي إلى تآكل المباني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

النيابة اللبنانية تقرر حبس مدير الجمارك فى انفجار بيروت

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية