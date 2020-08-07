رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب غرق طفل في ترعة المريوطية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:41 م
غرق طفل
غرق طفل
طباعة
كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين برئاسة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، في واقعة غرق طفل يدعى "رحيم م"، في مياه ترعة المريوطية بقرية منشية دهشور بدائرة القسم، أن الطفل اختل توازنه ولقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، كما كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، كما نفى التقرير وجود شبهة جنائية، وهو ما أقر به شهود العيان وأهلية المتوفي.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق طفل في مياه ترعة المريوطية بقرية منشية دهشور بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبعمل التحريات تبين غرق طفل يدعى "رحيم م" بعد اختلال توازنه وسقوطه في مياه ترعة المريوطية، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

النيابة اللبنانية تقرر حبس مدير الجمارك فى انفجار بيروت

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية