تقرير الطب الشرعي يكشف سبب غرق طفل في ترعة المريوطية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين برئاسة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، في واقعة غرق طفل يدعى "رحيم م"، في مياه ترعة المريوطية بقرية منشية دهشور بدائرة القسم، أن الطفل اختل توازنه ولقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، كما كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، كما نفى التقرير وجود شبهة جنائية، وهو ما أقر به شهود العيان وأهلية المتوفي.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بغرق طفل في مياه ترعة المريوطية بقرية منشية دهشور بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبعمل التحريات تبين غرق طفل يدعى "رحيم م" بعد اختلال توازنه وسقوطه في مياه ترعة المريوطية، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.