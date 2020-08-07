وصول الطائرة الثالثة المحملة بالمساعدات الإماراتية إلى لبنان

وصلت الطائرة الإماراتية الثالثة إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، اليوم الجمعة، حاملة مساعدات طبية إلى لبنان.وتأتي المساعدات الإماراتية العاجلة إلى لبنان للمساهمة في الحد من تداعيات الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وتقديم العلاج وإسعاف الجرحى والمتضررين ومدّ يد التعاون والمساعدة للطواقم الطبية العاملة والمستشفيات في لبنان، ضمن الحملة الهادفة لإغاثة الشعب اللبناني.وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إمدادات طبية عاجلة إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية عبر سفارة الإمارات في بيروت.