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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد أمريكي يجري مشاورات مع الأطراف الليبية لحل الأزمة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:36 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في ليبيا
عبير سليم
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أجرى وفد أمريكي، اليوم الجمعة، مشاورات مع أطراف ليبية، بشكل منفصل، للتوصل إلى حل منزوع السلاح في محور "سرت -الجفرة"، وإعادة فتح موانئ النفط بالبلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيانها، إن مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء ميجيل كوريا والسفير ريتشارد نورلاند أجريا مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة مع مسؤولين ليبيين للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة.

وأضافت السفارة، أن المشاورات جرت بين الأطراف الليبية بشكل منفصل، مع من ما يدعى مستشار الأمن القومي بحكومة الوفاق غير الشرعية تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري.

ولفتت السفارة إلى أن الوفد الأمريكي استعرض خلال المشاورات الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها، مشددا على أن الولايات المتحدة انخرطت بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار وخفض التصعيد والعمل معًا من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين.

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