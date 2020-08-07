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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة شاب قتل على يد أولاد عمومته بالجيزة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:33 م
أمرت النيابة بتشريح
أمرت النيابة بتشريح جثة
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب قتله أولاد عمومته بسبب خلافات بينهما، كما صرحت بدفن الجثة عقب بيان الصفة التشريحية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت باستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم.

كان بلاغ ورد لغرفة النجدة من الأهالي بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب مصاب بطعنات نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين من أولاد عمومته بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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