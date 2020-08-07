جهود مكثفة لحل لغز العثور على «رضيعة» بزراعات العياط

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة، اليوم الجمعة، تحريات أمنية مكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأرض زراعية بقرية المتانيا بدائرة قسم شرطة العياط، من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان العثور على الطفلة تمهيدا لفحصها وكذا مناقشة شهود العيان من أهالي القرية.كان ضباط مباحث قسم شرطة العياط قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من أهالي قرية المتانيا بدائرة القسم تفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأرض زراعية بناحية القرية، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأرض زراعية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط المتهم بإلقاء الطفلة.تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.