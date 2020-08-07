مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ13 بالمعصرة

لقيت طفلة عمرها 15 سنة، مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ13 من أحد الأبراج بمنطقة وادي حوف التابعة لقسم شرطة المعصرة، حيث اختل توازنها أثناء نشر الغسيل.وتلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة وادي حوف، مفاده سقوط طفلة من الطابق الـ13، بمنطقة وادي حوف، وبالانتقال والفحص تبين سقوط طفلة عمرها 15 سنة، ما أسفر عن إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي، أدى للوفاة.وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم، عن اختلال توازن الفتاة أثناء نشر الملابس فسقطت جثة هامدة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.