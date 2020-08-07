توفير شقق وصرف تعويضات لمتضررى عقار المحلة المنهار

قررت أمانى خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، صرف مساعدات مالية عاجلة 3 آلاف جنيه لأسر المتوفين في حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الرجبى بالمحلة، والذى راح ضحيته 8 وفيات، كما قررت وكيل وزارة التضامن صرف 2000 للمصابين فى الحادث.وأكدت وكيل وزارة التضامن فى بيان لها، أن هناك توجيهات عاجلة من محافظ الغربية، بتوفير 5 شقق لسكان المنزل المتضرر والصادر بشأنه قرار إزالة عاجلة، وصرف مساعدات مادية وغذائية وفرش وأغطية للسكان المتضررين، على أن تتحمل المديرية 500 جنيه شهريًا قيمة إيجار هذه الشقق لحين تدبير أماكن بديلة لمنزلهم.