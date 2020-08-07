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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لغز الموت المريب لعقيد لبناني حذر من انفجار بيروت (تقرير)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:39 م
جريدة الدستور
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عرضت فضائية مداد نيوز السعودية تقريرا، يسلط الضوء على قضية الموت المريب لعقيد لبناني طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ، وذلك على خلفية التفجير المروع الذي هز بيروت.

وأشار التقرير إلى أن العقيد جوزيف سكاف وجه رسالة في فبراير 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمل على متنها 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، وطالب بوضعها تحت الرقابة لأنها تشكل خطرا كبيرا وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت ومقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 الآف وتشريد أكثر من 300 ألفا.

وواصل التقرير أن رسالة العقيد سكاف التي كتبها قبل 3 أعوام من تقاعده ربما كانت سببا لتصفيته حيث أفاد التقرير الشرعي للوفاة عام 2017 خاصة بعد ورود تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد خاصة بعد وجود كدمات برأس جوزيف سكاف، فهل هناك من قتل العقيد سكاف وقرر الاحتفاظ بنترات الأمونيوم؟.

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