لغز الموت المريب لعقيد لبناني حذر من انفجار بيروت (تقرير)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:39 م
عرضت فضائية مداد نيوز السعودية تقريرا، يسلط الضوء على قضية الموت المريب لعقيد لبناني طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ، وذلك على خلفية التفجير المروع الذي هز بيروت.
وأشار التقرير إلى أن العقيد جوزيف سكاف وجه رسالة في فبراير 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمل على متنها 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، وطالب بوضعها تحت الرقابة لأنها تشكل خطرا كبيرا وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت ومقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 الآف وتشريد أكثر من 300 ألفا.
وواصل التقرير أن رسالة العقيد سكاف التي كتبها قبل 3 أعوام من تقاعده ربما كانت سببا لتصفيته حيث أفاد التقرير الشرعي للوفاة عام 2017 خاصة بعد ورود تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد خاصة بعد وجود كدمات برأس جوزيف سكاف، فهل هناك من قتل العقيد سكاف وقرر الاحتفاظ بنترات الأمونيوم؟.
وأشار التقرير إلى أن العقيد جوزيف سكاف وجه رسالة في فبراير 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمل على متنها 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت، وطالب بوضعها تحت الرقابة لأنها تشكل خطرا كبيرا وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت ومقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 الآف وتشريد أكثر من 300 ألفا.
وواصل التقرير أن رسالة العقيد سكاف التي كتبها قبل 3 أعوام من تقاعده ربما كانت سببا لتصفيته حيث أفاد التقرير الشرعي للوفاة عام 2017 خاصة بعد ورود تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد خاصة بعد وجود كدمات برأس جوزيف سكاف، فهل هناك من قتل العقيد سكاف وقرر الاحتفاظ بنترات الأمونيوم؟.