الإنتربول الدولي يرسل فريقًا لتحديد هوية ضحايا انفجار بيروت

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم، بأن الإنتربول الدولي يرسل فريقا إلى لبنان للمساعدة في تحديد هوية ضحايا الانفجار.وفي السياق، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من اليوم، إن فكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا وأبواب المحاكم مفتوحة.وخلال لقاء له مع الصحفيين، أضاف عون أن التدويل لن يحصل وليس في عهدي تمسّ السيادة اللبنانية.وأوضح الرئيس اللبناني أنه لم يطرح موضوع التحقيق الدولي خلال زيارة الرئيس الفرنسي لقصر بعبدا، لافتا إلى أن أهمية التدقيق الجنائي تكمن في قدرته على الدخول في تفاصيل صرف الأموال وكيفية التصرف بها.وقال وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، اليوم، في حديث إلى الميادين تعليقًا على الأحداث الأخيرة التي رافقت الانفجار في مرفأ بيروت، إن الخارجية اللبنانية لم تمنع أحدًا من دخول مرفأ بيروت.