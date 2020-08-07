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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء الطاقة في 6 دول بينها السعودية يؤكدون الالتزام باتفاق «أوبك بلس»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:33 م
أوبك
أوبك
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أكد وزراء الطاقة بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مجددًا التزامهم التام باتفاق (أوبك بلس) وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس)، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، لتسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل، ومحمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، ووزير الطاقة في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، استعرضوا خلاله التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وأشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جدًا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لي الوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية (أوبك بلس).

وأكّد الوزراء، مُجددًا أن الالتزام الكامل باتفاق (أوبك بلس)، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.

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